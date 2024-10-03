مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إعادة قدرة المشي لطفل يعاني من انزلاق غضروفي نادر بالورك

وأشار إلى أنه تم إخضاع الطفل لفحوصات دقيقة بالأشعة المقطعية (C.T Scan) والعادية (Digital X-rays)، وعددًا من التحاليل المخبرية، وقد كشفت نتائج الفحوصات عن إصابته بانزلاق غضروفي "نادر" بمفصل الورك بنسبة 45%؛ وهو ما يُعرف طبيًّا باسم "Slipped capital femoral epiphysis". وعليه تم وضع خطة علاجية تقتضي التدخل الجراحي لترميم مفصل الورك وتعديل هذا الانزلاق؛ مفيدًا بأنه في حال التأخر في العلاج وزيادة نسبة الانزلاق؛ قد يتسبب ذلك في فقده للقدرة على المشي نهائيًّا وتَعَرّض المفصل للخشونة المبكرة التي تستلزم تغييره بعمر مبكر.