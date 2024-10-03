مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إعادة قدرة المشي لطفل يعاني من انزلاق غضروفي نادر بالورك

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء عملية دقيقة لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، أصيب بآلام حادة في مفصل الورك، وعدم القدرة على المشي والحركة.
هذا ما ذكره الدكتور عبدالرحمن الرفاعي استشاري طب وجراحة عظام الأطفال والتشوهات والحوادث وجراحات مفصل الورك المتقدمة، رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي أضاف أن الطفل حضر للعيادة على كرسي متحرك، وتم الاستماع إلى شكواه وفحصه سريريًّا، وتَبَين أنه يعاني منذ 3 أشهر من وجود حركة إلزامية خارجية دورانية للورك عند ثني مفصل الورك؛ وهو أمر غير طبيعي.
وأشار إلى أنه تم إخضاع الطفل لفحوصات دقيقة بالأشعة المقطعية (C.T Scan) والعادية (Digital X-rays)، وعددًا من التحاليل المخبرية، وقد كشفت نتائج الفحوصات عن إصابته بانزلاق غضروفي "نادر" بمفصل الورك بنسبة 45%؛ وهو ما يُعرف طبيًّا باسم "Slipped capital femoral epiphysis". وعليه تم وضع خطة علاجية تقتضي التدخل الجراحي لترميم مفصل الورك وتعديل هذا الانزلاق؛ مفيدًا بأنه في حال التأخر في العلاج وزيادة نسبة الانزلاق؛ قد يتسبب ذلك في فقده للقدرة على المشي نهائيًّا وتَعَرّض المفصل للخشونة المبكرة التي تستلزم تغييره بعمر مبكر.
وأوضح أنه عقب الانتهاء من اتخاذ كل التدابير اللازمة لصحة وسلامة الطفل؛ تم إجراء عملية الخلع الجراحي الآمن لمفصل الورك (Safe surgical hip dislocation)، وإجراء جراحة عزل الشرايين المغذية لصفيحة النمو، (Modified Dunn Procedure)؛ موضحًا أن العملية استغرقت 4 ساعات ونصفًا تحت التخدير الكامل، وتم فيها معالجة الانزلاق الغضروفي في صفيحة النمو مع تثبيتها بالمسامير الداخلية، كما تم التأكد من وصول التروية الدموية لرأس الفخذ بعد التثبيت، ونُقِل بعدها الطفل إلى غرفة التنويم.
وقال د.الرفاعي إن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد دون أية مضاعفات، وقد استطاع الوقوف والمشي التدريجي في اليوم الأول؛ حيث تم إخضاعه لبرنامج علاج طبيعي مكثف لمدة 6 أسابيع، لتقوية الأربطة وعضلات الساقين والورك؛ مشيرًا إلى أن الطفل حضر للعيادة بعد انقضاء شهر ونصف على العملية ماشيًا على قدميه، وقد استغنى تمامًا عن الكرسي المتحرك، وعاد ليمارس حياته بصورة طبيعية.