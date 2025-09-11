"دهانات الجزيرة" تُواصل رحلة سيمنار التميّز في مدينة جدة

وأعربت "دهانات الجزيرة" عن تقديرها لحضور وتفاعل جميع المشاركين، ولكل من أسهم في نجاح هذا الحدث، وأكدت أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين والمهتمين في القطاع، مشيرة إلى حرصها على توفير مساحة للحوار البنّاء والتفاعل المثمر، لما له من أثر فعّال في تطوّر صناعة الدهانات والحلول الإنشائية، كما عبّرت عن تطلّعها إلى المزيد من المشاركات المستقبلية التي تدعم مسيرة التميّز، وتعزز حضورها الريادي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر استدامة.