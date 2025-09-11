"دهانات الجزيرة" تُواصل رحلة سيمنار التميّز في مدينة جدة

تواصل "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سلسلة سيمناراتها بعنوان "التميّز"، والذي أُقيم في مدينة جدة يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025. وفي لقاءٍ مثمر، استعرضت الشركة بفخر أبرز نجاحاتها وشهاداتها المعتمدة على المستويين المحلي والعالمي، وقدّمت تجربة معرفية ثرية بمنتجاتها المبتكرة وتقنياتها الحديثة، بحضور نخبة من المتخصصين، وروّاد الأعمال، والمهتمين بمجال البناء والمشاريع العمرانية.
استكملت "دهانات الجزيرة" طرح أفكارها الذكية وحلولها الإنشائية المتطورة لتلبية احتياجات المشاريع داخل المملكة وخارجها، وتنقّل الحضور خلال اللقاء بين باقة واسعة من المنتجات التي تواكب متطلبات السوقين المحلي والإقليمي، وتلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة. وقد تميّز كل منتج ببصمة واضحة تعبّر عن التزام "دهانات الجزيرة" بالابتكار، وتفتح آفاقاً جديدة نحو مستقبل أكثر تطوراً وكفاءة.
وأعربت "دهانات الجزيرة" عن تقديرها لحضور وتفاعل جميع المشاركين، ولكل من أسهم في نجاح هذا الحدث، وأكدت أهمية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المتخصصين والمهتمين في القطاع، مشيرة إلى حرصها على توفير مساحة للحوار البنّاء والتفاعل المثمر، لما له من أثر فعّال في تطوّر صناعة الدهانات والحلول الإنشائية، كما عبّرت عن تطلّعها إلى المزيد من المشاركات المستقبلية التي تدعم مسيرة التميّز، وتعزز حضورها الريادي في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر استدامة.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.