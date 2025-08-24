5 ملايين مستفيد من خدمات تطبيق وزارة "الموارد البشرية" الموحّد

وأظهرت المؤشرات أن عدد المستفيدين من خدمات التطبيق تجاوز 5 ملايين مستفيد، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد، إلى جانب إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية متنوعة، وتوفير 52 خدمة مرتبطة بقطاعات الوزارة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين المجتمع وسوق العمل والقطاع الحكومي.