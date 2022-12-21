في حفل تدشينها.. شركة "مكفي" تعلن انطلاقة مشروعها الأضخم في مجال خدمة السيارات

في يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر من العام 2022 على مسرح المربع بقصر العارض بجامعة الملك سعود، وبحضور عدد من رجال المال والأعمال والمهتمين بمجال الاستثمار وعدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي؛ احتفلت شركة "مكفي" بتدشين انطلاقة مشروع "مكفي لخدمات السيارات".
حيث استعرض الحفل تعريفًا بشركة "مكفي" وهويته البصرية، كما تم استعراض المشروع وتفاصيله من حيث الرؤية والآلية والخطط والاستراتيجيات والاستثمار؛ مما جعل المشروع يحوز على رضا واستحسان الحاضرين والتنبؤ له بنجاح مستقبلي كبير.
هذا وقد صرّح الأستاذ حسين آل لبيد رئيس مجلس إدارة شركة مكفي بـ"أن المشروع يبدأ اليوم، وهو يرى مكانه في مصاف الشركات الأولى بمجال خدمة السيارات؛ بسبب ما يقدمه من أسلوب جديد وتكنولوجيا حديثة واحترافية في الأداء في مساق خدمة السيارات".
وأضاف "آل لبيد" أن رؤية 2030 بقيادة مهندسها الأمير محمد بن سلمان وما قامت به من تحولات ورقمنة؛ كانت الملهم الأول لشركة "مكفي"، التي تحرص كل الحرص على مواكبة الرؤية وما تحتويه من تطور ورقمنة وحداثة".
الجدير بالذكر أن "مكفي" هي شركة تدير شبكة مغاسل آلية للسيارات، إضافة إلى مغاسل متنقلة يربطها بالعميل تطبيق إلكتروني في جميع أنحاء المملكة.