في حفل تدشينها.. شركة "مكفي" تعلن انطلاقة مشروعها الأضخم في مجال خدمة السيارات

حيث استعرض الحفل تعريفًا بشركة "مكفي" وهويته البصرية، كما تم استعراض المشروع وتفاصيله من حيث الرؤية والآلية والخطط والاستراتيجيات والاستثمار؛ مما جعل المشروع يحوز على رضا واستحسان الحاضرين والتنبؤ له بنجاح مستقبلي كبير.