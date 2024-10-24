مهرجان الغناء بالفصحى يعود في نسخته الرابعة ضمن تقويم فعاليات "شتاء السعودية 2024"

تشهد العاصمة السعودية الرياض النسخة الرابعة من مهرجان الغناء بالفصحى، الذي يحتفي بأصالة الطرب العربي الفصيح، ويقدّم نخبة من المواهب المحلية وفناني الوطن العربي. ويقام المهرجان يومي 7-8 نوفمبر 2024 في مركز الملك فهد الثقافي حيث يمكن شراء تذاكر الحضور ابتداء من 23 أكتوبر 2024، وينظم المهرجان بالتزامن مع فعاليات "شتاء السعودية 2024" الذي انطلق تحت شعار "شتانا حكاية" للترحيب بالسياح والزوار من المملكة والعالم.
ويعد مهرجان الغناء بالفصحى إضافة مميزة إلى تقويم "شتاء السعودية 2024"، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين الفن والتراث، ويُبرز جمال اللغة العربية وثراءها في عالم الفن والثقافة أمام العالم بأسره. ويُحيي المهرجان مجموعة من نجوم الفن من المملكة والعالم العربي، حيث سيشهد عشاق الغناء العربي مجموعة واسعة من الأغاني والقصائد باللغة العربية الفصحى.
ويجسد مهرجان الغناء بالفصحى فرصة استثنائية للسياح للاستمتاع بتجربة ثقافية وترفيهية فريدة تجمع بين التراث العربي العريق والفن المعاصر، ويضم تقويم شتاء السعودية 2024 العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية الرائدة التي تشكل جزءًا هامًا وكبيرًا من مكانة وقوة السياحة السعودية محليًا، إقليميًا وعالميًا.
يذكر أن برنامج "شتاء السعودية 2024"، الذي انطلق مطلع شهر أكتوبر الجاري ويستمر خلال الربع الأول من عام 2025، يقدم 7 وجهات سياحية مميزة تضم "العلا والرياض وجدة والبحر الأحمر والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة وحائل"، بالإضافة إلى أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد عن 500 عرض مميز.
ويتضمن البرنامج عدداً من المواسم والمبادرات والفعاليات المميزة مثل موسم الرياض وموسم الدرعية وموسم العلا وموسم المدينة المنورة وتقويم جدة، ورالي دكار وميدل بيست وكروز السعودية وبينالي الفنون الإسلامية، إضافة لتقديم تجارب الهايكنج والتخييم والكرفانات في المناطق الشتوية هذا إلى جانب العديد من التجارب الحصرية التي يمكن للزوار التعرف إليها من خلال الرابط .
وتُتيح المملكة عددًا من التأشيرات لحضور جميع الفعاليات والمواسم السياحية، بالإضافة إلى الزيارة والسياحة في جميع أنحاء المملكة، وذلك من خلال تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية مُسبقًا أو عند الوصول. ويضم ذلك أيضًا المقيمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يُسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية