القيادة تهنئ رئيس أفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور فوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية أفريقيا الوسطى الصديق بدوام التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة للرئيس تواديرا، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب بلاده.