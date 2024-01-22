الصمعاني: نستهدف إطلاق منتج خاص بالتَّرِكات بدءًا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم

قال وزير العدل د.وليد الصمعاني: لدينا الآن أكثر من 12 ألف قضية نزاع حول التَّرِكات في المحاكم، و62 ألف وثيقة حصر ورثة، وخلال الربع الأول من 2024 نستهدف إطلاق منتج خاص بالتركات بدءًا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم.
وكشف خلال مشاركته اليوم في جلسات منتدى "مستقبل العقار" أن الوزارة رفعت الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية.
وقال: اليوم لا يوجد صك عقاري ضمن مخطط معتمَد موقَف أو مُلغىً بسبب يعود للصك".
وتابع: بدأنا في تطبيق الهوية العقارية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تهدف إلى إلغاء مشكلة تداخل الصكوك وازدواجيتها وضمان موثوقيتها.. وقد صدر وفق الهوية العقارية 500 ألف صك، ونستهدف تسجيل 4 ملايين صك.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى "مستقبل العقار" والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.
وأكد "الحقيل" خلال كلمته الافتتاحية أن القطاع العقاري يجد كل العناية من القيادة الرشيدة أيدها الله؛ لما له من تأثير مباشر في حياة الإنسان واستقرار الأسر، وتوفير حياة كريمة تلبي التطلعات، وتحسن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.