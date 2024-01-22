الصمعاني: نستهدف إطلاق منتج خاص بالتَّرِكات بدءًا من استحقاق الورثة إلى استلام نصيبهم

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن اليوم، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى "مستقبل العقار" والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي.