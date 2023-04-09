عبر "بلدي".. "أمانة العاصمة المقدسة" تتيح خدمة تصريح عربة متنقلة للمنشآت غير الغذائية

وتسعى الأمانة من خلال أتمتتها للخدمة، وتقديمها رقميًّا عبر منصة "بلدي"، إلى تسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، كما أنها حرصت على تطبيق جميع المواصفات، والالتزام بجميع المعايير والمقاييس المعتمدة من جهات الاختصاص من قِبَل أصحاب المنشآت التجارية؛ لتقديم خدماتهم لعملائهم بأعلى جودة، ورفع مستوى التنافس بينهم.