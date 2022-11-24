مزقت حجابه ومثانته.. تدخّل جراحي ينقذ حياة مصاب سقط على آلة حادة بجازان

نجح فريق طبي بمستشفى فرسان العام في إعادة أعضاء مصاب لوضعها الطبيعي بعد علاج تمزقات بداخل البطن؛ إثر تعرضه لسقوط على آلة حادة كادت تودي بحياته.
وأكدت "صحة جازان" أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو في وضع صحي حرج وكان يعاني من ألم شديد في الصدر والبطن وضيق في التنفس، قام الفريق الطبي على إثرها على الفور بعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة للمريض التي أكدت إصابته بجرح متهتك في منطقة العجان ووجود تمزق بالحجاب الحاجز ووجود المعدة بالصدر الأيسر وتمزق بالمثانة داخل البطن وكسر بالحوض.
وأضافت: على الفور قام الفريق الطبي المكون من أطباء الجراحة والعظام والمسالك البولية بإجراء عمليات جراحية على مرحلتين؛ الأولى إجراء عملية لتحويل مؤقت للمجرى الهضمي "شرج مضاد للطبيعة مؤقت" وإجراء تنظيف وتنظير لجرح العجان، والعملية الثانية تمت بعد شفاء جرح العجان بشكل جيد دون مضاعفات حيث تم إرجاع الطريق الهضمي إلى طبيعته بإغلاق الشرج المضاد للطبيعة وإعادة توصيل القولون وتكللت العمليتان بالنجاح وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.
يُذكر أن مستشفى فرسان استقبل منذ بداية يناير وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2022، 30531 مريضًا ومريضة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 11722 مستفيدًا، وأجريت 402 عملية جراحية خلال الفترة نفسها.