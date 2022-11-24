مزقت حجابه ومثانته.. تدخّل جراحي ينقذ حياة مصاب سقط على آلة حادة بجازان

وأكدت "صحة جازان" أن المصاب حضر لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو في وضع صحي حرج وكان يعاني من ألم شديد في الصدر والبطن وضيق في التنفس، قام الفريق الطبي على إثرها على الفور بعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة للمريض التي أكدت إصابته بجرح متهتك في منطقة العجان ووجود تمزق بالحجاب الحاجز ووجود المعدة بالصدر الأيسر وتمزق بالمثانة داخل البطن وكسر بالحوض.