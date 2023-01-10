إزالة 2260 حاجزاً خرسانياً.. أمانة الطائف تعزّز جهودها لتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة الطائف أكثر من 2260 من الحواجز الخرسانية خلال الشهر المنصرم، ضمن خطط معالجة التشوّهات البصرية، كما رصدت الفرق الميدانية الحواجز التي تركتها مؤسسات وشركات في مواقع مختلفة في الأحياء والشوارع عقب انتهاء الاحتياج لها دون إزالتها.
وتلزم أمانة الطائف المقاولين برفع وإزالة الحواجز الخرسانية عقب الانتهاء من الأعمال الانشائية وتطبق لائحة الغرامات البلدية على المخالفين، وتستخدم هذه الحواجز لتعزيز وسائل السلامة بمواقع العمل الإنشائية.
يُذكر أن الأمانة تستقبل البلاغات الواردة عن التشوّهات البصرية، عبر مركز العمليات الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي من خلال خدمة (صوّر وأرسل) وتقوم فرق وآليات الأمانة الميدانية بمعالجتها بشكلٍ فوري.