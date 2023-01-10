إزالة 2260 حاجزاً خرسانياً.. أمانة الطائف تعزّز جهودها لتحسين المشهد الحضري

أزالت أمانة الطائف أكثر من 2260 من الحواجز الخرسانية خلال الشهر المنصرم، ضمن خطط معالجة التشوّهات البصرية، كما رصدت الفرق الميدانية الحواجز التي تركتها مؤسسات وشركات في مواقع مختلفة في الأحياء والشوارع عقب انتهاء الاحتياج لها دون إزالتها.