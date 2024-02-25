"ملح القصب" يواصل فعالياته.. و"سبق" ترصد جولة وزير الصناعة في أركانه

وتشمل الفعاليات معرضًا للحرفيين، وسوقًا يمثل منصة للعارضين من أصحاب الممالح، والمشاريع المرتبطة بالملح، والتركيبات الفنية المعززة لجمالية الموقع عبر مجموعة تراكيب فنية مصنوعة من ملح القصب، إضافة إلى مسرح بجانب دار الشيخ عبدالله بن زاحم، يحتضن عروضًا إبداعية، وفنونًا أدائية، وأمسيات شعرية لأبرز شعراء القصب.