"ملح القصب" يواصل فعالياته.. و"سبق" ترصد جولة وزير الصناعة في أركانه

يواصل "موسم ملح القصب 2" فعالياته بسوق العبيدي في القرية التراثية بمدينة القصب، مسلطًا الضوء على الذهب الأبيض (ملح القصب)، وإنتاجه بجودة عالية في مدينة القصب.
ويصاحب الموسم عدد من الفعاليات الثقافية والحِرفية والترفيهية في قالب إبداعي، يخاطب مختلف الفئات العمرية.
وتشرف أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية القصب، على تنظيم الفعاليات، مع مركز القصب ولجنة التنمية الأهلية بالقصب، ومشاركة مجتمعية مع الأهالي ورجال الأعمال بالقصب؛ وذلك للتعريف بتاريخ المنطقة، والعلاقة الوطيدة بالملح، لمدة تجاوزت ثلاثة قرون.
واشتملت الفعاليات على مملحة نموذجية لشرح استخراج الملح وتفاصيله، إضافة إلى متاجر أهالي القصب؛ لعرض منتجاتهم المرتبطة بالملح.. وغيرها.
وشهد موسم هذا العام عددًا من الفعاليات الترفيهية والرياضية، مثل: "الطيران اللاسلكي، والسيارات الكلاسيكية"؛ لإظهار ثقافة المنطقة وفنونها، وكذلك تنظيم منطقة الفن السريالي لمزيد من التنويع للزائرين.
وتوفر المملحة النموذجية التي تعرض ضمن الفعاليات تجربة تفاعلية متكاملة؛ إذ يدخل الزائر إلى المملحة، ويشارك في مشاهدة الحفر، والتجهيز، والمراقبة، والإنتاج.
وتشمل الفعاليات معرضًا للحرفيين، وسوقًا يمثل منصة للعارضين من أصحاب الممالح، والمشاريع المرتبطة بالملح، والتركيبات الفنية المعززة لجمالية الموقع عبر مجموعة تراكيب فنية مصنوعة من ملح القصب، إضافة إلى مسرح بجانب دار الشيخ عبدالله بن زاحم، يحتضن عروضًا إبداعية، وفنونًا أدائية، وأمسيات شعرية لأبرز شعراء القصب.
إلى جانب عقد محاضرات ثقافية، فضلاً عن منافسة متخصصة في عالم الطهي.
ويشكل موسم ملح القصب احتفالاً سنويًّا، يقوم به أهالي مدينة القصب من خلال فعاليات وتجارب فريدة؛ وهو ما يجعل المنطقة وجهة مثالية لجميع أفراد العائلة.
كما يحتفي الموسم بالأطفال عبر تخصيص منطقة يُقام من خلالها مسرح للطفل، وأنشطة وفعاليات عدة ومتنوعة للفئات العمرية كافة للأطفال؛ لإظهار إبداعاتهم على لوحات الملح ومنحوتات عجين الملح، وكي يستمتعوا برحلة الملح التجريبية؛ لمعرفة كيفية استخراج الملح في مدينة القصب.
وتشارك هيئة فنون الطهي في "موسم ملح القصب 2" بصفتها شريكًا استراتيجيًّا، ضمن جهودها المستمرة ومساهماتها في إثراء المحتوى الثقافي الخاص بفنون الطهي، وإبراز المنتجات المحلية.
"سبق" رصدت بالصور جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مصنع الملح بالمملحة، وافتتاحه فعاليات "ملح القصب"، وجولته الميدانية في أركانه، واطلاعه على برامجه المتنوعة التي ازدانت بها جنبات القرية التاريخية بالقصب، وتوشحت بها أسواق القرية ومبانيها الطينية القديمة.