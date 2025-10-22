طقس الأربعاء ..الأرصاد:رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.