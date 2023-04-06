سعود الطبية: هذه الأسباب وراء التوتر والعصبية الشديدة في رمضان

وأفادت بأن هذه الشخصيات تعاني في أول الأيام من شهر رمضان وبعد ذلك يعتادون ويكونون طبيعيين؛ مشيرة إلى بعض النصائح التي تساعد الصائمين في التخفيف من أسباب التوتر والعصبية، وأهمها إدراك جوهر الصيام كونه لا يعني فقط الامتناع عن الطعام والشراب، وإنما أيضًا تهذيب النفس وتعويدها على السكينة والتعامل بهدوء مع المواقف المختلفة، والتنفس بعمق الذي يساعد على الاسترخاء ويخفف من مشاعر التوتر والعصبية وممارسة الاسترخاء الذي يساعد في التغلب على العصبية الزائدة في رمضان؛ كواحدة من أنجح طرق العلاج النفسي، إضافة إلى ممارسة الرياضة التي تسهم في تخفيف التوتر والعصبية، وتساعد على النوم والحصول على القسط الكافي كل ليلة؛ مما يسهم في تعزيز عمل الدماغ والتخفيف من العصبية.