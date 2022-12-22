"غلام" يتابع مستجدات الحالة الجوية المؤثرة على المدن الساحلية والمناطق الأخرى

يتابع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د.أيمن غلام مستجدات الحالة الجوية المؤثرة على المدن الساحلية والمناطق الأخرى.
وقال المركز الوطني: وجّه "غلام" بتوفير كل المعلومات والبيانات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات الجهات العاملة ميدانيًّا.
وكان "غلام" قد أوضح في وقت سابق أن المركز رفع جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية التي تستمر حتى يوم غد الجمعة على معظم مناطق المملكة، وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة؛ وذلك عقب اجتماع عقده مع الإدارات المعنية.
وأكد أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المؤثرة في معظم مناطق المملكة؛ مشيرًا إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة أولًا بأول؛ مستفيدًا من إمكانياته التقنية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل ميدانيًّا مع الحالة.
وأضاف: عقدنا اجتماعًا مع الإدارات المعنية شملت إدارة الأزمات والكوارث، وغرفة الطوارئ المركزية، والإدارة العامة للطقس والمناخ؛ للوقوف على جاهزية المركز واستعداداته لمتابعة الحالة الجوية التي أعلنا عنها مؤخرًا على معظم المناطق.