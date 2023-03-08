شاهد.. ترقيص الخيل ورمي الرمح والتقاط الأوتاد فعاليات تجذب زوّار "سفاري بقيق"

وبيّن الجعيد، أن عدد الفرسان المشاركين بخيولهم في المهرجان بلغ 30 مشاركاً، لافتا إلى أنهم تدرّبوا على أداء كثيرٍ من الحركات المميزة، مثل أداء الحركات البهلوانية، والتقاط المنديل من على الأرض، ورمي الرمح، واللعب بالسيف، واصطياد الأهداف المتحركة، وحركة صعود فارس على ظهر فارس آخر، لأداء حركات بهلوانية، والقفز بالخيل، والسباق، وتحية الجمهور".