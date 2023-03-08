شاهد.. ترقيص الخيل ورمي الرمح والتقاط الأوتاد فعاليات تجذب زوّار "سفاري بقيق"

استحوذت فعاليات ميدان الفروسية والهجن في مهرجان سفاري بقيق في نسخته الخامسة، على انتباه الآلاف من زوّار المهرجان، الذين جذبتهم عروض فرسان وفارسات سعوديين، تنوّعت بين ترقيص الخيل ورمي الرمح والقوس والسيف والتقاط الأوتاد من فوق ظهورها، فضلاً عن العروض الاستعراضية، والقفز من على الخيل.
رئيس الفروسية والهجن بمهرجان سفاري بقيق، مطلق الجعيد، قال إن عروض الفروسية شملت الرمي بالسهام، واللعب بالسيف، والتقاط أهداف بوساطة السيف، وأيضاً التقاط أهداف أرضية معلقة، مشيراً الى أن المشاركة هذا الموسم كانت بجميع أنواع الهجن والخيول التي تم تدريبها، التي قدمت عددًا من العروض والمسابقات التي يجيدها الهجانة وهم يرتدون الملابس التراثية السعودية".
وبيّن الجعيد، أن عدد الفرسان المشاركين بخيولهم في المهرجان بلغ 30 مشاركاً، لافتا إلى أنهم تدرّبوا على أداء كثيرٍ من الحركات المميزة، مثل أداء الحركات البهلوانية، والتقاط المنديل من على الأرض، ورمي الرمح، واللعب بالسيف، واصطياد الأهداف المتحركة، وحركة صعود فارس على ظهر فارس آخر، لأداء حركات بهلوانية، والقفز بالخيل، والسباق، وتحية الجمهور".
من جانبه، قال الفارس عبدالعزيز الجعيد (28)، إنه يمارس هواية الخيل منذ أن كان عمره عشر سنوات، والآن فارس قدرة وتحمُّل مسجّل باتحاد السعودية للفروسة وحكم بالاتحاد السعودي لقفز الحواجز، وفارس مهارات فروسية والتقاط أوتاد والرماية بالقوس والرمح والسيف، وأضاف أنه شارك في عدد من المحافل للفروسية بالمملكة.
وقال موسى عبد الله العطوي (23 سنة) أحد المشاركين بعروض الهجن بمهرجان سفاري بقيق بنسخته الخامسة، إنه قَدِم من تبوك للمشاركة بالمهرجان، كما أنه شارك في النسخة السابقة للمهرجان ومهرجانات أخرى، مشيراً إلى أن عدد الهجن المشاركة بالعرض هي 10 جمال.