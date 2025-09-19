(183) طنًا من مياه زمزم لسقيا المصلين بالمسجد النبوي اليوم الجمعة

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين اليوم، أكثر من (183) طنًا من مياه زمزم المباركة لسقيا المصلين وزوار المسجد النبوي، ضمن جهودها المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.