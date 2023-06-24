7 آلاف وظيفة.. آفاق مليارية لترسية "أرامكو" و"توتال إنيرجيز" لعقود بـ"أميرال"

وأضاف: "مجمع ساتورب في مدينة الجبيل الصناعية أثبت خلال السنوات الماضية أنه من بين الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في الأداء التشغيلي والتجاري والبيئي، وكجزء من استراتيجية النمو في أرامكو السعودية، يُتوقع أن يبنى مشروع أميرال الجديد على نقاط القوة التي يتمتع بها مجمع ساتورب، ويُسهم بشكلٍ كبيرٍ في إضافة القيمة لمنظومة التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة والعالم، خاصة هدف تحويل السوائل إلى كيميائيات، كما سيُسهم في تنمية منظومة الصناعة في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، مقدمًا الشكر الجزيل إلى وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار على دعمهما الكبير لتمكين هذا المشروع، وكذلك أشكر برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" لجعل مشروع بهذه الضخامة حقيقة واقعة".