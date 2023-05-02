"ابن حثلين": إطلاق أولى مهرجانات الإبل للمناطق.. والبداية من تبوك يونيو المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أولى مهرجانات الإبل للمناطق؛ مشيرًا إلى أن البداية ستكون من منطقة تبوك عبر مهرجان "جادة الإبل" في شهر ذي القعدة المقبل، الموافق لشهر يونيو 2023م.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه في تويتر: "بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- نعلن عن إطلاق أولى مهرجانات الإبل للمناطق "جادة الإبل" شهر ذو القعدة المقبل، الموافق لشهر يونيو، عبر بوابة تبوك".
وأضاف: "أتقدم بالشكر لأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، على كل الدعم المبذول من قِبَل الإمارة والقطاعات الحكومية في المنطقة لإنجاح الجهود المشتركة".