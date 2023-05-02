"ابن حثلين": إطلاق أولى مهرجانات الإبل للمناطق.. والبداية من تبوك يونيو المقبل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق أولى مهرجانات الإبل للمناطق؛ مشيرًا إلى أن البداية ستكون من منطقة تبوك عبر مهرجان "جادة الإبل" في شهر ذي القعدة المقبل، الموافق لشهر يونيو 2023م.