"العتيبي" يطلق حملة "لنجعل محافظتنا جميلة" لإزالة التشوه البصري بالزلفي

وأوضح الحثلان أن الحملة تُعَد الأكبر على مستوى المحافظة حيث بلغ عدد الكوادر والكفاءات البشرية 210 مشاركين، وعدد 190 معدة وآلية لإزاحة المخلفات والتشوهات البصرية، وتنفذ على مراحل زمنية متقاربة، وتشمل أحياء وميادين وشوارع المحافظة .