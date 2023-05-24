"العتيبي" يطلق حملة "لنجعل محافظتنا جميلة" لإزالة التشوه البصري بالزلفي

أطلق محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي أكبر حملة للنظافة وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة تحت شعار "لنجعل محافظتنا جميلة"، التي تنفذها بلدية الزلفي بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية، بحضور رئيس البلدية مطلق بن ناصر الحثلان.
وأوضح الحثلان أن الحملة تُعَد الأكبر على مستوى المحافظة حيث بلغ عدد الكوادر والكفاءات البشرية 210 مشاركين، وعدد 190 معدة وآلية لإزاحة المخلفات والتشوهات البصرية، وتنفذ على مراحل زمنية متقاربة، وتشمل أحياء وميادين وشوارع المحافظة .
وتستهدف الحملة تحسين المشهد الحضري للمحافظة وللارتقاء بجودة الحياة الذي يُعد أحد برامج تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأعرب محافظ الزلفي عن شكره وتقديره لجهود البلدية في تحسين المشهد الحضري للمحافظة، متطلعًا لمواصلة تلك الجهود خدمة للزلفي وتنميتها في مختلف المجالات البلدية، في ظل الدعم السخي لقيادتنا الرشيدة -حفظها الله- لكافة القطاعات على مختلف الأصعدة.