الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" يسدل الستار على نسخته الرابعة

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "لاعبون بلا حدود في نسخته الرابعة تحت شعار "مجتمعين للخير" تجاوز كل توقعاتنا وآمالنا، وأثبت مرة أخرى مدى تأثير الألعاب والرياضات الإلكترونية والدور الإيجابي الذي بإمكانها أن تقوم به, ومن الرائع مشاهدة مجتمع الألعاب الإلكترونية حول العالم متحدًا ليقدم الموارد التي من شأنها أن تحدث تغييرًا كبيرًا في حياة المحتاجين", معبراً عن فخرهم في الاتحاد بهذا الحدث العالمي وما حققه منذ انطلاق نسخته الأولى، مثمناً للجهات والمؤسسات الخيرية العالمية واللاعبين والفرق مشاركتهم وكونهم جزءًا منه.