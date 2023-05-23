الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية "لاعبون بلا حدود" يسدل الستار على نسخته الرابعة

أُسدل الستار على فعاليات وأنشطة النسخة الرابعة من الحدث الخيري الأكبر للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "لاعبون بلا حدود"، الذي نظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في الفترة من 10 أبريل حتى 18 مايو 2023، وقدّم من خلاله 10 ملايين دولار أمريكي لدعم وتلبية مختلف الاحتياجات الإنسانية الملحّة حول العالم.
ونجح الحدث العالمي منذ انطلاقته في 2020 بتقديم 30 مليون دولار لأعمال الخير، وأقيم هذا العام تحت شعار "مجتمعين للخير" بهدف الوصول إلى إجمالي 40 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من خلال دعم الجهات والمؤسسات الخيرية العالمية مثل Direct Relief وIMC وUNICEF ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وعلى مدار 6 أسابيع، تنافس نخبة اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم في بطولات لألعاب إلكترونية شهيرة هي: StarCraft وCS:GO (بطولة للسيدات وبطولة للرجال) وRocket League وTom Clancy’s Rainbow Six Siege. وبالإضافة إلى حصول الفائزين على اللقب، فقد نجحوا في حجز مقعدهم في النهائيات التي ستقام ضمن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال"، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي يعود هذا الصيف في بوليفارد رياض سيتي في السادس من يوليو ويمتد لفترة شهرين بمجموع جوائز يصل إلى 45 مليون دولار.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "لاعبون بلا حدود في نسخته الرابعة تحت شعار "مجتمعين للخير" تجاوز كل توقعاتنا وآمالنا، وأثبت مرة أخرى مدى تأثير الألعاب والرياضات الإلكترونية والدور الإيجابي الذي بإمكانها أن تقوم به, ومن الرائع مشاهدة مجتمع الألعاب الإلكترونية حول العالم متحدًا ليقدم الموارد التي من شأنها أن تحدث تغييرًا كبيرًا في حياة المحتاجين", معبراً عن فخرهم في الاتحاد بهذا الحدث العالمي وما حققه منذ انطلاق نسخته الأولى، مثمناً للجهات والمؤسسات الخيرية العالمية واللاعبين والفرق مشاركتهم وكونهم جزءًا منه.
فيما قالت كبير مسؤولي التطوير في الهيئة الطبية الدولية "IMC"ريبيكا ميلنر: "لاعبون بلا حدود مثال مميز على العمل الخيري الذي بإمكانه أن يحدث من خلال التعاون الجماعي, والأموال التي تم جمعها من قبل "لاعبون بلا حدود" واللاعبين والفرق والجماهير من مختلف أنحاء العالم سيتم استخدامها لدعم المحتاجين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية الملّحة, ونشكرهم جميعًا على صنعهم للفارق وللعمل الإيجابي الذي قاموا به".