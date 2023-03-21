تطوير وحلول.. مشاركة فاعلة لـ"إغاثي سلمان" بفعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي

انطلقت، أمس، فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي رفيع المستوى بدورته الثانية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية ومملكة السويد، في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ وذلك بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية السفيرة هيفاء الجديع.
وتأتي مشاركة المركز في أعمال المنتدى، في إطار سعيه الحثيث للمساهمة في تعزيز الجهود الدولية لتطوير العمل الإنساني وإيجاد حلول ناجعة للمشكلات الملحة التي تواجهه، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بتفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة، للوفاء بالالتزامات الراهنة لدعم الفئات الضعيفة في العالم وتحسين المعيشة.
ويوفر المنتدى فرصةً لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدان المتضررة من الأزمات والمانحين وأصحاب المصلحة الدوليين، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ويعمل على طرح مناهج مبتكرة ومستدامة وفعالة بشكل مشترك لمواجهة التحديات الحالية لعالم العمل الإنساني من خلال المناقشات رفيعة المستوى وورش العمل.