تطوير وحلول.. مشاركة فاعلة لـ"إغاثي سلمان" بفعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي

انطلقت، أمس، فعاليات المنتدى الإنساني الأوروبي رفيع المستوى بدورته الثانية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية ومملكة السويد، في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ وذلك بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وحضور رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية السفيرة هيفاء الجديع.