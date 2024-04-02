الرياض تتصدر في معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة.. بـ 67 ملم

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (58) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الاثنين 01 أبريل حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 02 أبريل 2024، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، عسير، تبوك، جازان، نجران، الباحة).