مختصون يتساءلون: إذا ارتفعت المطالبات 7% فقط فلماذا تُرفع أسعار التأمين إلى 300%؟

وقال الرقيب إن بقاء هذه الأسعار سيتسبّب في عزوف ملاك المركبات عن التأمين ما سيتسبّب في أضرار اجتماعية واقتصادية وقد يؤدي ذلك ببعض قائدي المركبات إلى السجن؛ لعدم قدرته على سداد آثار الحوادث المرورية.