أمانة جدة تزيل تعديات السكراب العشوائية في الخمرة على مساحة 3.5 مليون متر مربع لمكافحة التلوث والتشوه البصري

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء إزالة التعديات العشوائية لنشاط الخردة (السكراب) في منطقة المستودعات جنوب جدة، والتي تمتد على مساحة تقدر بـ 3.5 مليون متر مربع. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة للقضاء على مصادر التلوث والحرائق والتشوه البصري في المنطقة.
وأكدت الأمانة أن لجنة المستودعات استكملت الدراسات الفنية اللازمة لتنظيم وتطوير المنطقة، بالتنسيق مع وكالة البلديات الفرعية وشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وبمشاركة الجهات الأمنية. وتواصل الأمانة جهودها في رصد المخالفات العشوائية وضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية، بهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى التنظيم في المنطقة.