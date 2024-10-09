أمانة جدة تزيل تعديات السكراب العشوائية في الخمرة على مساحة 3.5 مليون متر مربع لمكافحة التلوث والتشوه البصري

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء إزالة التعديات العشوائية لنشاط الخردة (السكراب) في منطقة المستودعات جنوب جدة، والتي تمتد على مساحة تقدر بـ 3.5 مليون متر مربع. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة للقضاء على مصادر التلوث والحرائق والتشوه البصري في المنطقة.