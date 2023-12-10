"مسام" ينتزع 733 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

واستطاع فريق "مسام" من نزع 161 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، كما تمكن الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية حيس، و3 ألغام مضادة للدبابات و5 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، واستطاع الفريق في مديرية مأرب بمحافظة مأرب من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و 320 ذخيرة غير منفجرة.