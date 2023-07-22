مع بدء الامتثال لنظام الوساطة العقارية .. تعرف على تفاصيل "خدمة الضمان" على "المؤجرة"

ووفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام الوساطة العقارية، فإن كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.