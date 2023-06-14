"دهانات الجزيرة" تشارك في المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل

وشهد المعرض توقيع اتفاقيتين بين "دهانات الجزيرة" وجامعة الملك خالد، وهي الوحيدة من نوعها بين الجهات المشاركة، وتنص الاتفاقية الأولى على التعاون لتدريب الطلاب والطالبات في معهد دهانات الجزيرة، أما الاتفاقية الثانية فتوجهت نحو تدريب الطلاب والطالبات في مقر شركة دهانات الجزيرة، وذلك سعياً إلى دعم رأس المال البشري، وتطوير المستوى العلمي والعملي للطلاب والطالبات، بزيادة الوعي والاهتمام، وفقاً لأفضل المعايير وتحقيقاً لأعلى جودة ممكنة، في التنمية المستدامة.