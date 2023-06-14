"دهانات الجزيرة" تشارك في المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل

شاركت "دهانات الجزيرة" في المعرض السنوي الأول للتهيئة لسوق العمل، الذي نظمته جامعة الملك خالد، تحت شعار “KKU Expo 2023” لمدة ثلاثة أيام، والذي قام بتدشينه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها.
ويهدف المعرض إلى دعم طلاب وطالبات منطقة عسير، من خلال تركيزه على تطوير المهارات والقدرات وطرح برامج التدريب والتأهيل، والتعرف على أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وإيجاد فرصة التواصل مع الجهات المشاركة، والاستفادة من الورش التدريبية والجلسات الحوارية، في سبيل تحقيق النمو المستدام لمستقبلهم، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعات التوطين.
وشهد المعرض توقيع اتفاقيتين بين "دهانات الجزيرة" وجامعة الملك خالد، وهي الوحيدة من نوعها بين الجهات المشاركة، وتنص الاتفاقية الأولى على التعاون لتدريب الطلاب والطالبات في معهد دهانات الجزيرة، أما الاتفاقية الثانية فتوجهت نحو تدريب الطلاب والطالبات في مقر شركة دهانات الجزيرة، وذلك سعياً إلى دعم رأس المال البشري، وتطوير المستوى العلمي والعملي للطلاب والطالبات، بزيادة الوعي والاهتمام، وفقاً لأفضل المعايير وتحقيقاً لأعلى جودة ممكنة، في التنمية المستدامة.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست "دهانات الجزيرة" عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.