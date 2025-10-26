تعليم مكة يعزز جودة الحياة لطلابه من ذوي الإعاقة عبر رياضة "البوتشيا"

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة – ممثلة في إدارة تنمية القدرات (قسم ذوي الإعاقة) – المبادرة الوزارية "المسار الرياضي لذوي الإعاقة" من خلال تنظيم تصفيات لعبة البوتشيا، كأحد المسارات الرياضية المعتمدة للعام الدراسي 1447هـ، والمخصصة لطلاب وطالبات ذوي الإعاقات الحركية العميقة وذوي الشلل الدماغي في مدارس التعليم العام وبرامج ومعاهد ذوي الإعاقة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة لطلاب ذوي الإعاقة من خلال تشجيعهم على المشاركة الفاعلة في البرامج الرياضية المتخصصة، وتمكينهم من ممارسة هواياتهم في بيئة محفزة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبوتشيا.
ويشارك في تصفيات البطولة – التي تمتد لمدة أسبوع – أكثر من 100 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة بمكة المكرمة، ضمن منافسات تستهدف اكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها وتوجيهها نحو مسارات تتيح لهم التميز محليًا ودوليًا.
وتسعى المبادرة إلى دعم الطلبة وتمكينهم من المشاركة في الأنشطة الرياضية، وتطوير مهاراتهم البدنية والاجتماعية من خلال رياضات تتناسب مع قدراتهم، من بينها:
البوتشيا لذوي الإعاقات الحركية لتحسين التنسيق والدقة،والبوتشي لذوي الإعاقة الفكرية واضطراب طيف التوحد، وكرة الهدف للمكفوفين وضعاف البصر لتعزيز التفاعل والانتباه الحسي.
وأكدت الإدارة أن تنفيذ مثل هذه الأنشطة يأتي ضمن جهودها في تهيئة البيئة الداعمة لذوي الإعاقة وتوفير متطلباتهم بما يسهم في بناء مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة ويعزز تنافسية المملكة عالميًا.