المركز العربي للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان المركز العربي للقانون الدولي الإنساني التابع للأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بشدة وبأقسى العبارات الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين، وضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تُمنع من أداء مهماتها الإنسانية، وهي مخالفة صريحة لمبادئ للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق والأعراف الدولية، ومنها مذكرة التفاهم المبرمة بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء.