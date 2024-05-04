اشتمَ وردها وجمعه وتغنى به في قصائده.. الراحل "البدر" وذكرياته مع الطائف

رحلَ مهندس الكلمة.. رحلَ عاشق "الطائف" ووردها، ذلك هو شاعر الكلمة والإحساس، الأمير بدر بن عبدالمحسن، رحمه الله، والذي كانت قد حظيت "الطائف" بزيارته لها في أبريل من عام 2017، حيث "اشتمَ وردها واقتناه، واسترجع قصائده ليجد نفسه لم تنسَ ذلك (الورد) في أبياته"؛ والذي وُجد في مدينة الورد، ودلوعة الغيم "الطائف".