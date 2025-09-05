السعودية تمدّ يد العون لغزة.. الطائرة الإغاثية الـ62 تهبط في العريش

وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية مخصصة للمتضررين داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر المعابر إلى داخل القطاع، ضمن خطة إغاثية مستمرة تهدف للتخفيف من حدة المجاعة والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان هناك.