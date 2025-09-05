السعودية تمدّ يد العون لغزة.. الطائرة الإغاثية الـ62 تهبط في العريش

في إطار الجهود السعودية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وصلت مساء اليوم الجمعة الطائرة الإغاثية السعودية الـ(62) إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
وتحمل الطائرة على متنها سلالًا غذائية مخصصة للمتضررين داخل قطاع غزة، تمهيدًا لنقلها عبر المعابر إلى داخل القطاع، ضمن خطة إغاثية مستمرة تهدف للتخفيف من حدة المجاعة والظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان هناك.
وتُعد هذه الرحلة امتدادًا لجسر جوي وإغاثي ضخم يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة، في تأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بدعم الشعب الفلسطيني في أصعب الظروف.