أكثر من 415 ألف مستفيد من مشروع دعم التغذية باليمن خلال يونيو

وخلال شهر يونيو 2022م، استفاد 415.772 شخصًا من خدمات المشروع، حيث جرى فرز 80.325 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 5.606 أشخاص من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 11.533 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 30.678 طفلاً لوقايتهم من سوء التغذية.