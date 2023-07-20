مستشفى شرورة العام ينهي معاناةَ مريض في عقده الثامن.. بجراحة الـ6 ساعات

وأوضحت صحة نجران أنّه بعد إجراء الفحوصات والأشعّة الطبية للمريض، تبيّن وجود غضاريف عنقية ما بين الفقرات "الرابعة والخامسة" و"الخامسة والسادسة"، مع تلف في النخاع الشوكي إثر الضغط عليه؛ مما تطلّب التدخل الجراحي وإزالة الفقرة الخامسة والغضاريف ما بين الفقرات العنقية؛ لإزالة الضغط عن النخاع الشوكي وتثبيت الفقرات من الأمام، مع وضع فقرة اصطناعية بدل الفقرة الرابعة.