بزيادة 23%.. "سكني": استفادة أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية خلال أغسطس

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس بلغ "10.250" أسرة بزيادة تتجاوز "23%"، مقارنة بأعداد المستفيدين خلال شهر يوليو 2023 الذي بلغ "8.303" أسر، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في أغسطس "8.680" أسرة، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها "سكني" للأسر السعودية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر في تملك المساكن؛ حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولًا مرنة ومتعددة، من خلال تقديم دعم فوري غير مستردّ لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين.

