تحذير طبي.. "باهمام": وجبة منتصف الليل تخلّ بهرمونات الجسم وتُمهّد لأمراض خطيرة

وأوضح البروفيسور باهمام، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دراسة علمية حديثة كشفت أن تناول وجبة – أو حتى سناك خفيف – بعد منتصف الليل يؤدي إلى ارتفاع سريع في هرمون الكورتيزول، في وقت يُفترض أن يكون فيه منخفضًا خلال فترة الراحة البيولوجية للجسم، ويستمر مرتفعًا لمدة ساعة تقريبًا بعد الأكل.