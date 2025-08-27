تحذير طبي.. "باهمام": وجبة منتصف الليل تخلّ بهرمونات الجسم وتُمهّد لأمراض خطيرة
أطلق البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، تحذيرًا علميًا من مخاطر تناول الطعام بعد منتصف الليل، مؤكدًا أن "الوجبة الليلية قد تقلب هرمونات الجسم رأسًا على عقب، وتفتح أبوابًا لمشكلات صحية خطيرة".
وأوضح البروفيسور باهمام، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دراسة علمية حديثة كشفت أن تناول وجبة – أو حتى سناك خفيف – بعد منتصف الليل يؤدي إلى ارتفاع سريع في هرمون الكورتيزول، في وقت يُفترض أن يكون فيه منخفضًا خلال فترة الراحة البيولوجية للجسم، ويستمر مرتفعًا لمدة ساعة تقريبًا بعد الأكل.
وأضاف أن هذا التأثير لا يتعلّق بحجم الوجبة فقط، إذ يمكن لسناك بسيط أن يخلّ بالإيقاع الطبيعي للكورتيزول، مما ينعكس سلبًا على استجابة الهرمون في صباح اليوم التالي، ويؤثر في النشاط الاستقلابي للجسم.
وأشار إلى أن هذا الاضطراب الهرموني قد يترتب عليه عواقب صحية خطيرة، تشمل: أمراض القلب، السكري، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة تراكم الدهون في الجسم.
توصيات مهمة
وقدّم البروفيسور باهمام جملة من النصائح للوقاية من هذه الآثار، أبرزها:
تجنّب الأكل بعد منتصف الليل.
الاكتفاء بآخر وجبة خلال النهار أو في بداية المساء.
تنظيم مواعيد الوجبات لدعم توازن الهرمونات وصحة القلب والاستقلاب.
وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية توقيت الوجبات، قائلًا: "حتى السناك الليلي الصغير قد يترك أثرًا كبيرًا على صحتك.. فاعتنِ بوقت وجباتك، فالصحة تبدأ من التوقيت السليم"، رابطًا هذه التوصيات بنتائج الدراسة المنشورة في دورية Sleep الطبية.
رابط الدراسة: academic.oup.com/sleep/advance