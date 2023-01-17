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منتدى دافوس.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين
منتدى دافوس.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
واس
واس

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، ودفعها نحو آفاق أرحب.

وتطرّق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما بحثا تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".

وزير الخارجية
دافوس
وزير خارجية مملكة السويد

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