منتدى دافوس.. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.