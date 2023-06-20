1500 مشارك.. "سواعد ملبية" شعار التطوع الصحي في موسم الحج

وتشمل الخدمات التي يقدمها المتطوعون: الخدمات الإسعافية، والفحوصات الطبية، والرعاية الأولية، وكافة الخدمات الطبيّة في جميع المراكز الصحيّة والمستشفيات في المدن الرئيسية الأربع: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المدينة المنورة، جدة، والطائف، وحضوراً أساسياً في مشعر عرفات الأهمّ، وذلك للعام الخامس.