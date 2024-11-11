"مسام" ينتزع 895 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024م، من انتزاع 895 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها: لغمان مضادان للأفراد، و26 لغمًا مضادًا للدبابات، و865 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.