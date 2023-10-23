عبر منتدى "مستقبل الاستثمار".. "روشن" تستعرض دور العقار في النمو الاقتصادي

ترعى "روشن" -أحد المشروعات الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- النسخة السابعة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) بصفتها الشريك الاستراتيجي.
وتُمثل شراكة روشن مع المبادرة فرصةً للجمع بين أسلوب الحياة الجديد والمميز الذي تقدمه في المملكة، وجهود مجتمع الاستثمار العالمي لاستكشاف أسواق وآفاق واسعة للتنمية الاقتصادية.
وبصفتها شريكاً استراتيجياً، مستشارك "روشن" في تقديم الرؤى حول كيفية مساهمة القطاع العقاري في تحقيق هدف منتدى مستقبل الاستثمار 2023 المتمثل في "المساهمة في رسم اتجاهات جديدة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع"، وهو ما يعكس التزامها الكبير بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتزامها بقيمها المؤسسية لتعزيز جودة الحياة وتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستدامة.
وستسهم روشن بشكل خاص في جهود منتدى مستقبل الاستثمار لاستكشاف آفاق العمل والحياة والصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسياحة في المستقبل، من خلال خبراتها المتعددة في هذه المجالات.
وسيشارك قادة روشن في العديد من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على أهمية التطوير العقاري للتقنيات والابتكارات والأعمال والتمويل والاستثمار العالمي، حيث سيتناول "ديفيد جروفر"، الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن استقرار سوق العقارات التجارية مستقبلاً، كما سيقدم الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات والرقمنة في مجموعة روشن جايايش ماغانلال، رؤيته حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للطرق التي يتم العمل بها.
وسيشارك رئيس إدارة تنفيذ وإدارة المشاريع في المجموعة عامر خربوش في جلسة حوارية برعاية "روشن" بعنوان "كيف تربط التقنيات الجديدة المشاريع الكبرى مع العالم بأسره".
وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى، وقال: "إنه لشرف كبير أن نقف جنباً إلى جنب مع باقي مشاريع السعودية الكبرى، ومنها البحر الأحمر العالمية وبوابة الدرعية ونيوم، والمطورون العقاريون المشهود لهم إقليمياً مثل إعمار، لندعم ونشارك في منتدى مستقبل الاستثمار لهذا العام ومع توجه المنتدى الجديد نحو استكشاف آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والازدهار، نتطلع إلى المساهمة برؤيتنا الخاصة لأسلوب حياة جديد واستثمارات طويلة الأجل تعزز جودة الحياة والمحتوى المحلي مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي".
بالإضافة إلى رعايتها للجلسات الحوارية للخبراء، ستتسلم "روشن" شهادة معهد المعايير البريطانية بي إس آي كايت مارك (BSI) Kitemark، لتصبح أول شركة في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا (IMETA)، ومن أوائل الشركات في القطاع الخاص على مستوى العالم، وواحدة من أفضل 20 مؤسسة حول العالم تحصل على هذه الشهادة الدولية المرموقة.
وتعترف هذه المعايير الدولية المرموقة بجهود روشن في تطوير أسلوب حياة جديد من خلال مجتمعات متكاملة وتوظيف التقنيات الجديدة وأفضل الممارسات المستدامة.
وتأتي شراكة "روشن" مع معهد مبادرة مستقبل الاستثمار في إطار التزامها الأوسع بدعم الفعاليات والمبادرات والبرامج التي تعزز روح التعاون وتبادل الأفكار في المملكة من أجل دعم النمو والتحول على الصعيد الوطني. ويتماشى شعار المنتدى لهذا العام "البوصلة الجديدة" مع طموح روشن لبناء مستدام وسعيها للتميز المؤسسي والشراكة مع أفضل الشركاء في المجال بهدف وضع معايير جديدة للنموذج السائد من التطوير العقاري.