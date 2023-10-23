عبر منتدى "مستقبل الاستثمار".. "روشن" تستعرض دور العقار في النمو الاقتصادي

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى، وقال: "إنه لشرف كبير أن نقف جنباً إلى جنب مع باقي مشاريع السعودية الكبرى، ومنها البحر الأحمر العالمية وبوابة الدرعية ونيوم، والمطورون العقاريون المشهود لهم إقليمياً مثل إعمار، لندعم ونشارك في منتدى مستقبل الاستثمار لهذا العام ومع توجه المنتدى الجديد نحو استكشاف آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والازدهار، نتطلع إلى المساهمة برؤيتنا الخاصة لأسلوب حياة جديد واستثمارات طويلة الأجل تعزز جودة الحياة والمحتوى المحلي مما يؤدي إلى زيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي".