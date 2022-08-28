"مدير تعليم سراة عبيدة" يتابع انطلاقة العام الدراسي الجديد

وتخللت الزيارة جولةٌ على مرافق المدرسة؛ للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية؛ مثنيًا على جهود مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات؛ نظير الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود الفنية والتنظيمية؛ مؤكدًا أن نسبة الحضور والانضباط وفقًا للرصد الميداني من قِبَل المشرفين والمشرفات كانت عالية؛ فيما تواجدت القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للمدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.