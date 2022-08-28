"مدير تعليم سراة عبيدة" يتابع انطلاقة العام الدراسي الجديد

شهدت مدارس سراة عبيدة اليوم (الأحد)، عودة جادة لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الأول، عقب عودتهم لمقاعد الدراسة بعد انتهاء الإجازة الصيفية.
وتابع مدير التعليم بالمحافظة الدكتور حسن العلكمي ميدانيًّا، انطلاق الدراسة بابتدائية قيس بن عاصم، وشارك في حصة الاصطفاف الصباحي، وتجول في القاعات الدراسية، واطلع على سير العملية التعليمية.
وتخللت الزيارة جولةٌ على مرافق المدرسة؛ للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية؛ مثنيًا على جهود مديري ومديرات المدارس، والمعلمين والمعلمات، والإداريين والإداريات؛ نظير الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود الفنية والتنظيمية؛ مؤكدًا أن نسبة الحضور والانضباط وفقًا للرصد الميداني من قِبَل المشرفين والمشرفات كانت عالية؛ فيما تواجدت القيادات التعليمية والإشرافية في الميدان؛ لتقديم الدعم والمساندة للمدارس وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.
وأشار "العلكمي" إلى حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها والمنبثقة من رؤية السعودية 2030م.