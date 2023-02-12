رئيس الهيئات يطلق خدمة التكليف بالعمل الإضافي عبر البوابة الداخلية للرئاسة

وبين الدكتور السند خلال الإطلاق أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطى وإنجازات الرئاسة العامة في مجال التحوُّل الإلكتروني، وما حققت فيه من مراحل متطورة، حتى أصبحت أنموذجاً للحكومة التقنية وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله-، للوصول إلى بيئة رقمية متكاملة لجميع الخدمات للعاملين في الرئاسة والمتعاملين معها، مبينًا أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق مجموعة من الخدمات والبرامج الإلكترونية المتخصصة.