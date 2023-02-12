رئيس الهيئات يطلق خدمة التكليف بالعمل الإضافي عبر البوابة الداخلية للرئاسة

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، اليوم الأحد بديوان الرئاسة العامة، خدمة "التكليف بالعمل الإضافي" لموظفي الرئاسة العامة عبر البوابة الداخلية للرئاسة.
وبين الدكتور السند خلال الإطلاق أن هذه الخدمة تأتي ضمن خطى وإنجازات الرئاسة العامة في مجال التحوُّل الإلكتروني، وما حققت فيه من مراحل متطورة، حتى أصبحت أنموذجاً للحكومة التقنية وفق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله-، للوصول إلى بيئة رقمية متكاملة لجميع الخدمات للعاملين في الرئاسة والمتعاملين معها، مبينًا أن هذه الخدمة الإلكترونية تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق مجموعة من الخدمات والبرامج الإلكترونية المتخصصة.
جدير بالذكر أن الرئاسة العامة في إطار سعيها لتطوير منظومة عملها الإلكترونية أطلقت مؤخراً عددًا من البرامج والتطبيقات التقنية الموجهة لمنسوبي الرئاسة والمجتمع، مع إتاحة خدماتها للمستفيدين على موقعها الإلكتروني.