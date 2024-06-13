تقنيات متقدمة تسير حركة قطار المشاعر المقدسة لضمان سلامة الحجاج

وأوضح رئيس قسم التشغيل في قطار المشاعر المقدسة المهندس زياد الفرشوطي، أن مركز التحكم يحوي تقنيات متقدمة تسهم في تحرك القطار بأعلى معايير الأمن والسلامة لتمنع بمشيئة الله أي أخطار أو حوادث، حيث يعد مركز التحكم مسؤولاً عن جميع حالات الطوارئ الخاصة بالمحطات من خلال التدخل السريع عند الحاجة، لافتاً إلى أن مركز التحكم يقوم بتوجيه قائد القطار في جميع الاتجاهات للحركة داخل المشاعر من منى إلى عرفات، أو من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى الجمرات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والجهات الخارجية عن طريق مراقبة المحطات من خلال " 1500 " كاميرا موزعة في جميع المحطات وعلى أساسها يتم توجيه الفرق الموجود داخل المحطات.