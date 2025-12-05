ماراثون الشرقية الدولي 27 ينطلق بتصنيف ذهبي وجوائز تتجاوز 1.6 مليون ريال

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق الشرقية الدولي الـ27 عن اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق الحدث المرتقب، المقرر إقامته على كورنيش الخبر يوم السبت 13 ديسمبر الجاري، بمشاركة الرجال والسيدات في سباقات الميل والخمسة كيلومترات، إضافةً إلى سباق نصف الماراثون وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحادين السعودي والدولي لألعاب القوى، وبجوائز مالية تتجاوز 1.6 مليون ريال.
وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بحضور سعادة الشيخ عبدالعزيز بن علي التركي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، ورؤساء اللجان العاملة، وبمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام.
وخلال المؤتمر، أعرب الشيخ عبدالعزيز التركي عن اعتزازه بالرعاية التي يحظى بها السباق من المقام السامي، وبالمتابعة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية. وأضاف أن النجاحات المتراكمة على مدى السنوات الماضية أثمرت هذا العام عن حصول السباق على الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وإدراجه رسميًا ضمن الروزنامة العالمية بالتصنيف الذهبي، ليصبح ضمن أفضل عشرة سباقات دولية.
وكشف التركي أن سباق الخمسة كيلومترات حقق المركز السابع عالميًا في نسخته الأخيرة، فيما جاء سباق نصف الماراثون في المركز الثاني والعشرين عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.