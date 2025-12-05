ماراثون الشرقية الدولي 27 ينطلق بتصنيف ذهبي وجوائز تتجاوز 1.6 مليون ريال

وخلال المؤتمر، أعرب الشيخ عبدالعزيز التركي عن اعتزازه بالرعاية التي يحظى بها السباق من المقام السامي، وبالمتابعة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية. وأضاف أن النجاحات المتراكمة على مدى السنوات الماضية أثمرت هذا العام عن حصول السباق على الاعتماد الدولي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وإدراجه رسميًا ضمن الروزنامة العالمية بالتصنيف الذهبي، ليصبح ضمن أفضل عشرة سباقات دولية.