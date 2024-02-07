واشنطن.. ريما بنت بندر ترعى احتفالات اليوم العالمي للنمر العربي

وتتضمن الاحتفالات عدة أنشطة في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري تشمل الفئات العمرية كافة، من بينها احتفال تقيمه السفارة في الناشول مول بواشنطن يوم 10 فبراير بمشاركة الملحقية الثقافية وأنديتها الطلابية، في المقابل تستمر أنشطة المناسبة من 8 وحتى 9 من الشهر ذاته في أكاديمية الملك عبدالله، كما تشهد نيويورك فعالية مماثلة يوم 12 فبراير، إضافة إلى ذلك ستكون هناك مسيرة توعوية متاحة للجميع من أي مكان في العالم، وبإمكان الراغبين بالمشاركة التوجه إلى موقع كاتموسفير ‏https://catmosphere.org/ar/catwalk/ .