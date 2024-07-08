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القصة التي غيرت حياة ياسر الشهراني يحكي تفاصيلها مع تطبيق "لبيه"

لاعب المنتخب السعودي یاسر الشهراني
لاعب المنتخب السعودي یاسر الشهراني

أطلق تطبيق "لبيه" للصحة النفسية حملة توعویة موجهة للرجال بعنوان "الرجّال ما یبكي"، حیث تسلط ھذه الحملة الضوء على الصحة النفسیة للرجل، وكیف أن بعض المفاھیم المجتمعیة الشائعة قد تؤثر بشكل واسع على صحة الرجل وطریقة تعامله مع مشاعره ما یجعله في صراعات مستمرة لعیش حیاة مستقرة.

وتشیر الأرقام حسب ما ورد في المسح الوطني السعودي للصحة النفسیة الصادر من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لعام 2019 إلى أن الرجال كالنساء عرضة للكثیر من الاضطرابات النفسیة كالقلق، والاكتئاب والرھاب الاجتماعي وغیرھا من الاضطرابات.

وفي إطار ھذه الحملة، یشارك لاعب المنتخب السعودي یاسر الشهراني قصة ألمه بعد الإصابة، وتعافیه، ما یعكس حقیقة ما قد یحدث خلف الكوالیس في حیاة أي رجل یعیش في مجتمع قد ینكر أو یتعجب من صورة الرجل المتألم، ما یجعله یواجه أحداث حیاته بالكتمان.

كانت إصابة یاسر الشهراني في بطولة كأس العالم 2022 حادثة لا تُنسى شهدھا مجتمع كامل وتأثر بها، انتهت في وقت ما.. لكنها لم تنتهِ من داخل یاسر حتى طلب المساعدة من المختصين.

ھذه قصة رجل واحد سلط "لبیه" الضوء علیها، وھناك آلاف القصص التي لم تُحكَ ولا ُتشارك، لذلك فإن ھذه الحملة قامت لتكون بادرة أمل للرجال بأن الحلول ممكنة، وأن مشاعرھم متقبلة.

لاعب المنتخب السعودي
تطبیق لبیه للصحة النفسیة
یاسر الشهراني

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