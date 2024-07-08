القصة التي غيرت حياة ياسر الشهراني يحكي تفاصيلها مع تطبيق "لبيه"

وفي إطار ھذه الحملة، یشارك لاعب المنتخب السعودي یاسر الشهراني قصة ألمه بعد الإصابة، وتعافیه، ما یعكس حقیقة ما قد یحدث خلف الكوالیس في حیاة أي رجل یعیش في مجتمع قد ینكر أو یتعجب من صورة الرجل المتألم، ما یجعله یواجه أحداث حیاته بالكتمان.