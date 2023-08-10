حساب المواطن: 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالًا.