حساب المواطن: 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة أغسطس

أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1827 ريالًا.
وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 699 آلاف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.