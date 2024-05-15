"الجاسر" يزور ميناء موجا بإستونيا ويستعرض توسيع آفاق التعاون الملاحي واللوجستي

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق، ميناء موجا بجمهورية إستونيا.
واطلّع على عرض مرئي عن البنية التحتية والقدرات التشغيلية اللوجستية للميناء، والحلول التقنية المقدمة في جانب حركة مناولة الحاويات.
وبحث "الجاسر" مع الجانب الإستوني سبل توسيع آفاق التعاون الملاحي واللوجستي بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الجانبين على ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة والواعدة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا وفق رؤية المملكة 2030.
كما استعرض التطورات التي تشهدها المملكة في قطاع الموانئ، والجهود المبذولة لتسهيل حركة التجارة البحرية، وما تم على إثرها من إضافة العديد من الخطوط الملاحية لربط المملكة بالموانئ العالمية والأسواق الدولية، وكذلك توقيع حزمة من الاتفاقيات لإنشاء مناطق لوجستية، التي أسهمت في حصول المملكة على المرتبة 16 عالميًا في مؤشر اتصال الملاحة البحرية.