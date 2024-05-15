"الجاسر" يزور ميناء موجا بإستونيا ويستعرض توسيع آفاق التعاون الملاحي واللوجستي

كما استعرض التطورات التي تشهدها المملكة في قطاع الموانئ، والجهود المبذولة لتسهيل حركة التجارة البحرية، وما تم على إثرها من إضافة العديد من الخطوط الملاحية لربط المملكة بالموانئ العالمية والأسواق الدولية، وكذلك توقيع حزمة من الاتفاقيات لإنشاء مناطق لوجستية، التي أسهمت في حصول المملكة على المرتبة 16 عالميًا في مؤشر اتصال الملاحة البحرية.