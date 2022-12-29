رئيس البرلمان العربي يشيد ببناء جامعة الأمير محمد بن فهد كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار

واتفق الجانبان بحسب بيان للبرلمان اليوم على توقيع مذكرة تفاهم مشترك تنظم التعاون في عددٍ من المجالات، فضلاً عن التعاون المتبادل بين المراكز والوحدات الداخلية لدى كل طرف.