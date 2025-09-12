موسم الرياض 2027 يستضيف WrestleMania ® 43 الأضخم في تاريخ المصارعة الحرة

وتعد (WrestleMania) مهرجانًا رياضيًا وترفيهيًا عالميًا يمتد لأسبوع كامل، يتضمن عروض (Friday Night SmackDown) و (Monday Night Raw) و(NXT®)، وفعاليات جماهيرية، إلى جانب برامج مجتمعية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمعات المستضيفة. ويجذب الحدث سنويًا جماهير من أكثر من 60 دولة، كما حقق خلال العقد الأخير أثرًا اقتصاديًا تجاوز 1.5 مليار دولار للمدن التي استضافته.