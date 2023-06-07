"صندوق الاستثمارات" يحسم معركة "الغولف".. اندماج 3 كيانات و"الرميان" رئيساً لها

كسر الإمبراطور السعودي "صندوق الاستثمارات العامة" احتكار لعبة الغولف المحصورة على طبقة الأغنياء والساسة، لتصبح لعبةً للجميع كحال الرياضات الشعبية مثل كرة القدم.
وتوغّل الذراع الاستثماري السعودي في عالم الغولف لتصبح السعودية اليوم مؤثرة في الميدان الرياضي العالمي وصاحبة الكلمة، وسيقود الصندوق عمليات الاستثمار وخلق فرص اقتصادية جديدة في هذا الكيان.
المعركة بدأت عندما أطلق صندوق الاستثمارات بقيادة محافظه ياسر الرميان دوري LIV الأمريكي الخاص برياضة الغولف كسراً لاحتكار ما يسمى بجولة PGA ما دفع الجولة الأخيرة للتوجه قضائياً والانخراط بسلسلة اتهامات للمملكة، حد استهداف "الرميان" لكن فشلت المعارك القضائية وحسم الأمر لصالح السعودية بإعلان اندماج 3 بطولات غولف في بطولة واحدة لتؤسس أكبر كيان تجاري للعبة الغولف بالعالم.
والبطولات التي اندمجت هي رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) ودي بي وورلد تور (DP World Tour) وليف غولف (LIV Golf) ليصبح ياسر الرميان رئيساً لمجلس هذا الكيان التجاري الجديد، الصفقة التي كانت تعارضها وسائل إعلام أمريكية منحازة، عادت وأثنت عليها وأكدت ثقل المملكة وتحركاتها المثمرة في الرياضات العالمية، وثمّنت دور الرميان، فظهر "ياسر الرميان" مع مسؤول رابطة محترفي الغولف، PGA موناهان ليعلن الأخير قوله: "بعد عامين من الاضطراب والفوضى، هذا يوم تاريخي للعبة".
وقال "الرميان": "سنجعل الغولف لعبة للجميع مثل كرة القدم والسلة".
وعلّق موقع "الشرق" للأخبار بقوله: "سينفذ الصندوق السيادي السعودي استثماراً رأسمالياً في الكيان الجديد (الذي لم يتم تسميته بعد) لتسهيل نموه ونجاحه، وأكدت الأطراف الثلاث إنها ستعمل معاً لتقديم أفضل الميزات للغولف وتنميته في المستقبل.
كما كتب موقع صحيفة "الشرق الأوسط": "تضمّن الإعلان عن الاندماج اتفاقاً لإنهاء جميع الدعاوى القضائية العالقة بين الأطراف المشاركة، وبالإضافة إلى ذلك، سيضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالاً في الكيان الجديد لتسهيل نموه ونجاحه".
ونقلت الصحيفة عن ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي: "إنه يوم مثير جداً للعبة وعشاقها حول العالم، نحن فخورون بشراكتنا مع جولة بطولات لاعبي الغولف المحترفين للاستفادة من النجاح غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة وسجله الحافل في رفع القيمة السوقية وجلب الابتكار وأفضل الممارسات العالمية إلى الأعمال والقطاعات في جميع أنحاء العالم".