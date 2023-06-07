"صندوق الاستثمارات" يحسم معركة "الغولف".. اندماج 3 كيانات و"الرميان" رئيساً لها

والبطولات التي اندمجت هي رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) ودي بي وورلد تور (DP World Tour) وليف غولف (LIV Golf) ليصبح ياسر الرميان رئيساً لمجلس هذا الكيان التجاري الجديد، الصفقة التي كانت تعارضها وسائل إعلام أمريكية منحازة، عادت وأثنت عليها وأكدت ثقل المملكة وتحركاتها المثمرة في الرياضات العالمية، وثمّنت دور الرميان، فظهر "ياسر الرميان" مع مسؤول رابطة محترفي الغولف، PGA موناهان ليعلن الأخير قوله: "بعد عامين من الاضطراب والفوضى، هذا يوم تاريخي للعبة".